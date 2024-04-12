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إعلام فلسطينى: 25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلى بوسط غزة

الجمعة، 12 أبريل 2024 09:25 ص
إعلام فلسطينى: 25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلى بوسط غزة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، نقلا عن إعلام فلسطيني بسقوط 25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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