اليوم السابع
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الجمعة، 12 أبريل 2024 08:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالفيوم

الجمعة، 12 أبريل 2024 07:09 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالفيوم انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الدائري ، بين مدخل قرية المنشية وسنهور البحرية بنطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم ، ونقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد استقبال مستشفى الفيوم العام 5 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 3 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري عند مدخل قرية المنشية وذلك بسبب السرعه الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق التروسكل فانقلب في نهر الطريق وتسبب في حدوث الإصابات ، وتم نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحديد هويتهم والتقرير الطبي اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

 







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