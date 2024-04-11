غرق شاب فى بحر يوسف بالفيوم.. والإنقاذ النهرى يكثف البحث عن جثمانه

الفيوم – رباب الجالى

لقي شاب مقيم بمنطقة قحافة دائرة قسم ثان الفيوم ، مصرعه غرقاً ببحر يوسف وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وجاري البحث عن الجثة.

وكان مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغا من الأهالي بغرق شاب ببحر يوسف وفور البلاغ انتقل ضباط قسم ثان الفيوم رفقة قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة وسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها مدير مباحث المحافظة، قادها مفتش المباحث ورئيس مباحث المركز، أن الشاب يدعى "كريم احمد جمال" 17 سنة ومقيم بمنطقة قحافة شارع الترعة وأثناء لهوه هو وصاحبه قام صاحبه بزجه ناحية البحر فانزلقت قدمه مسفراً ذلك عن سقوطه داخل المياه.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثة الشاب، فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.