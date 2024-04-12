اليوم السابع
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أفضل أماكن التنزه خلال أيام عيد الفطر بأسوان.. التفاصيل

الجمعة، 12 أبريل 2024 03:00 ص
أفضل أماكن التنزه خلال أيام عيد الفطر بأسوان.. التفاصيل محافظة أسوان
أسوان- صلاح المسن

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أسوان غنية بالمتتزهات وتضم العديد من الأماكن الترفهية والسياحية،  ففي مدينة أسوان تشهد الأماكن الترفيهية خاصة الملاهي وركوب الخيل وعربات الحنطور، إقبالا من المواطنين.

ولهواة السفاري وركوب الجمال طقوس خاصة بالعيد، حيث يقضي الشباب العيد في  أماكن التنزه بقرية غرب سهيل ، والتقاط الصور التذكارية وتكتمل "خروجة العيد" باستئجار لنش أو مركب شراعي في نهر النيل.

كما تعد حدائق محافظة أسوان مقصدا رئيسيا للأسر، لكثرتها وتنوعها ما بين عامة ومتميزة ومتخصصة، مثل حديقة النباتات وحديقة فريال.

كما تفدم الشركات السياحية في أيام الأعياد عروضا جاذبة للسفر لأبو سمبل لقضاء يوما علي ضفاف بحيرة ناصر وزيارة المعبد جنوب محافظة أسوان، نفس الأمر يتكرر في مدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

 







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