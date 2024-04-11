نصائح لمعرفة كيفية وصول اللحوم إلى درجة النضج الصحيحة

كتبت أسماء نصار

‫تعتبر الأغذية مطهية بصورة مناسبة و أمنة عندما تطهى ‬لفترة كافية وعلى درجة حرارة مرتفعة تكفي لقتل البكتيريا الضارة المسببة للأمراض التي تنتقل بواسطة الغذاء وهذه الدرجة يمكن أن تتفاوت و تختلف من غذاء إلى آخر لأن طهى الطعام يحسن الهضم ويزيد من امتصاص الكير من العناصر الغذائية.



وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية معرفة وصول اللحوم إلى درجة النضج الصحيحة وفقًا لمعهد تكنولوجيا الاغذية:

1- ‎يفضل تتبيل اللحوم بنقعها لعدة ساعات وذلك لتطريتها أو لإضافة نكهة, ويجب أن يتم التتبيل في الثلاجة وليس خارجها.

2- ‎اللون ليس دليل قاطع على أن الطعام أصبح مأموناً للأكل. والطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك بالنسبة للحوم المطبوخة في أواني الطبخ هو باستخدام مقياس حرارة نظيف خاص بالأغذية، يجب أن تصل درجة الحرارة الداخلية فى قطع وشرائح اللحم الى 71 درجة مئوية.

‎

3- هناك طرق أخرى للتعرف على نضج اللحم:

‎

- غرس شوكه أو سكين فى قطع اللحم فإذا انغرست بسهوله أصبح اللحم ناضج.

‎- انفصال اللحم عن العظم أثناء الطهى يدل على ناضج اللحم.

‎- اللحم المفروم يصبح ناضجا إذا جفت السوائل الخارجة منه وأصبح اللحم جاف.

