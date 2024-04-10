أسعار اللحوم الحمراء اليوم فى أول أيام عيد الفطر المبارك

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تطورات فى أسعار اللحوم أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024 حيث تسجل اللحوم مستويات بين 370 و 430 جنيها لدي محلات الجزارة حيث تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، فى حين هناك عدد كبير من محلات الجزارة يتوقف خلال إجازة العيد.



وكانت أسعار اللحوم شهدت تسجيل مستويات 400 و460 جنيها قبل بدء الانخفاض في الأسعار مع توافر الأعلاف للمواشي وكذلك مع طرح كميات كبيرة في المنافذ الحكومية بسعر يبدأ من 290 جنيها.



وتختلف أسعار اللحوم وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.



وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290 - 330 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها. وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ450 جنيها.