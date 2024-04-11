نصائح لتناول القهوة والشاى بدون مضاعفات فى العيد

كتبت فاطمة ياسر

العودة للكافيين بعد شهر رمضان والصيام تطلب معرفة الطرق التى يمكنك بها تناول فنجان القهوة أو الشاى بدون التعرض لأى مضاعفات صحية، وفى هذا السياق قدم الدكتور على حسن استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب قنا بعض النصائح للعودة للكافيين مرة أخرى بعد شهر رمضان، ومنها تجنب تناوله فى الصباح على الريق، لأن هذا يعرضك للعديد من المضاعفات الصحية.

وأوضح استشارى السمنة القهوة تعد من المشروبات الغنية بالكافيين، والتى تساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بمضادات الأكسدة، المهمة للجسم، لكن هذا لا يعنى تناولها على الريق، لأنها تتسبب فى تعرض المعدة للعديد من المشاكل الصحية، وأبرزها الانتفاخ والألم.

وحث استشارى النحافة على عدم الإسراف فى تناول الكافيين من القهوة والشاى، لأنها تزيد من تعرض لبعض المشاكل فى المعدة وزيادة ضربات القلب.

وأكد على إمكانية تناول الشاى والقهوة من مرة إلى مرتين فى اليوم، وينصح فى بداية أيام العيد أن يكون مرة واحدة فقط حتى لا يتعرض الجسم لأى مضاعفات.

وأكد ضرورة عدم الإسراف فى تناولها خاصة فى الصباح حتى لا تزداد ضربات القلب، والشعور بالدوخة، وأيضا عدم تناول المشروبات الغنية بالكافيين، على الريق حتى لا تسبب مضاعفات، ويمكنك تناولها مع قطعة صغير من الشيكولاتة، أو حبة من الكحك.