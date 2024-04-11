اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 03:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تؤكد التزامها الثابت تجاه المنطقة

الخميس، 11 أبريل 2024 02:00 ص
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تؤكد التزامها الثابت تجاه المنطقة صربيا - أرشيفية
أ ش أ

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اختتم رئيس منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، إيان بورج، زيارته إلى صربيا اليوم، مؤكدا التزام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الثابت تجاه المنطقة وشراكتها المستمرة مع صربيا.

وقال بورغ - في تصريح اليوم - "إن تعاوننا مع صربيا هو شهادة على النتائج الملموسة التي يمكننا تحقيقها معًا".

وأضاف: "إن التزامنا المشترك بالنهوض بالمجالات الحيوية مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية وحرية الإعلام يتطور وبالتالي يعزز نسيج أمننا المشترك".

وتضمن جدول أعمال "بورغ" سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، حيث ركزت على اتساع وعمق الجهود، التي تبذلها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في صربيا والمنطقة على نطاق أوسع.







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