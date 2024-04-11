مقتل شخص وسرقة مليون 315 ألف من داخل معرض لوادر فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لضبط المتورطين فى قتل شخص يعمل "خفير خصوصي" بشركة لبيع لوادر بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وسرقة مليون 315 ألف جنيه من مقر الشركة، وذلك بعد العثور على جثمان الخفير، ملقى داخل غرفته بالشركة واكتشاف وجود سرقة مبالغ مالية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من المستشفى العام بوصول "محمد.ر.ح.ح، 58عاما"، خفير خصوصي علي شركة بيع لوادر ومعداث ثقيلة بطريق "شربين – المحلة"، دائرة المركز ومقيم قرية كفر الطويلة دائرة المكر مصابا بجروح قطعية بالرأس وفي حالة غيبوبة وتوفي عقب وصوله.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال مرافقه "محمود.م.ش"،39 عاما، شريك بالشركة محل عمل المتوفى ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة، قرر أنه عقب وصول أحد زملاء المتوفي لموقع الشركة عثر عليه ملقى بأرضية بالغرفة بالحالة المشار إليها ووجود كسر بباب غرفة مكتب المحاسبة بالشركة باكتشافه سرقة مبلغ مليون و315 ألف جنيه من داخل المكتب، وبالفحص تبين وجود كسر باب غرفة الكتب وعدم وجود آثار عنف والشركة كائنة بقطعة أرض فضاء على مساحة 600 متر مسوره ومسقوف نصفها بالجمالون وبها مكتبين وغرفة الخفير.

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تحت إشراف رئيس مباحث المديرية، تنسيقا مع فرع الأمن العام بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبيها بالمسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.