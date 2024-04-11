مصرع 17 شخصا وإصابة 41 آخرين فى حادث شاحنة بباكستان

وكالات

لقى 17 شخصا مصرعهم وأصيب 41 بجروح في حادث شاحنة في جنوب غرب باكستان، وهم في طريقهم إلى مقام ديني لمناسبة عيد الفطر على ما أفاد مسؤولون الخميس.

وبحسب موقع سكاى نيوز، وقع الحادث قرابة الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي مساء الأربعاء في إقليم حَب في ولاية بلوشيستان على ما أفاد المسؤول في المنطقة منير أحمد.

وقال أحمد كانت الشاحنة تسير بسرعة فائقة وخرجت عن سيطرة السائق عند منعطف وسقطت في واد في منطقة جبلية عند اقترابها من الموقع الديني، مضيفا أن السائق قفز من الشاحنة ونجا.

وأوضح أن الركاب مصلّون انطلقوا من منطقة السند وكانوا في طريقهم إلى ضريح شاه نوراني في "حب" جنوبي باكستان.

وأشار إلى أن الحادث وقع على مسافة 170 كيلومترا من حب في منطقة وعرة ونقل الجرحى إلى كراتشي.



وقال الطبيب شوكت جالباني المسؤول في مستشفى حب الرئيسي نقل ما لا يقل عن 17 جثة إلى المشرحة، موضحا أصيب أكثر من 40 شخصا بجروح في الحادث ونقلوا بغالبيتهم إلى كراتشي.

ويتوافد المصلون سنويا من المناطق المجاورة إلى هذا الضريح لمناسبة عيد الفطر.