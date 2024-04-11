"مرور الجيزة" تواصل رصد أماكن الزحام وتكثف نشر الأوناش

كتب عبد الرحمن سيد

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، تسهيل وتسيير الحركة، وتحقيق أكبر سيولة ممكنة وقت الذروة فى أيام عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق، ونشر العديد من الأوناش لرفع السيارات المتروكة والمخالفة بالمحاور، وبمحيط الفنادق ودور العبادة لمنع ظهور اى شكل من أشكال الزحام المرورى بالطرق ومنع توقف السيارات على جانبي المحاور .

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت غرف عمليات لمتابعة المحاور والطرق الهامة بالمحافظة منها أماكن أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق سواء شارع الهرم أو السودان أو مناطق المهندسين وشارع جامعة الدول ومناطق الكورنيش مع المراقبة الدورية لحركة المركبات على مدار أيام عيد الفطر المبارك لفرض سيولة مرورية بجانب شن حملات مكثفة على المركبات التي تقوم بطمس اللوحات أو السير بدون تراخيص للسيارات.

وحصرت إدارة المرور جميع المحاور المرورية والمناطق ذات الكثافات العالية منها "ميدان الجيزة – شارع ثروت – منطقة محور صفط اللبن- شارع البحر الأعظم – ميدان المنيب – شارع فيصل – محور ترعة المريوطية – محور طريق المنصورية – ميدان الرماية – شارع الهرم - مناطق الطالبية وعثمان محرم – محور ترسا – شارع السودان – أعمال مترو الأنفاق بمحور عرابى – أعمال مترو أنفاق جامعة الدول – منطقة الدقى و المهندسين - مناطق ميدان لبنان – شارع النيل ".

وستقوم إدارة المرور بتعزيز و الاستعانة بكل قوة من الضباط بالإدارة العامة لمرور الجيزة بما فيهم ضباط قطاع التراخيص وضباط الأعمال الإدارية والأفراد والمجندين بتلك المناطق لإحكام السيطرة المرورية بكافة المحاور، و تنسق إدارة المرور مع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، طوال فترة عطلة العيد مع الضابط المعين بغرفة عمليات بطريق الواحات وقت الذروة حرصا على حرصا من الإدارة على تحقيق السيولة المرورية الحدودية، التى تربط بينهما " كوبرى عباس – كوبرى الجامعة – كوبرى الجلاء – كوبرى 6 أكتوبر – كوبرى 15 مايو – كوبرى إمبابة – كوبرى روض الفرج – بشارع الهرم اثناء إنشاء 4 محطات مترو انفاق " كما سيتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية للطرق السريعة التى تدخل فى نطاق المحافظة منها "القوس الغربى- محور 26 يوليو – محور المنيب – محور روض الفرج"