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محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف البر الشرقى والغربى لترعة المريوطية

الخميس، 11 أبريل 2024 11:41 ص
محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف البر الشرقى والغربى لترعة المريوطية محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية
كتبت - مرام محمد

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية وإنشاء ممشى سياحي وساحات انتظار أعلى القطاعات المغطاة من الترعة.

واطلع المحافظ على جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والتطوير لكلا من البر الشرقي والبر الغربي لطريق المريوطية بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة.

وكلف المحافظ باستمرار الأعمال وسرعة الانتهاء منها لتحقيق الاستفادة من أعمال التطوير للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بضرورة التأكيد علي شركات المرافق بسرعة إنهاء أعمالها الخاصة بتغطية أو دفن أو تحويل الكابلات المتبقية والخطوط والمتعارضات مع المشروع لعدم التأثير علي نسب التنفيذ ولتسهيل حركة سير المواطنين بالطريق.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة إنشاء بالوعات صرف الأمطار بالطريق، نظرًا لأهميتها الكبيرة خلال فصل الشتاء خاصه وأن الطريق سيكون له أهمية كبيرة عقب انتهاء أعمال التطوير.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بالتشديد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة.

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محافظ الجيزة

ترعة المريوطية

المريوطية

المتحف المصري الكبير

الجيزة



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