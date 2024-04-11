لو هتصوم الستة البيض من شوال.. أطعمة خفيفة على المعدة تفيدك وتغذيك

كتبت مروة محمود الياس

يبدأ البعض صيام الستة أيام البيض بدءا من اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك وطوال شهر شوال، ولأن الكثير منا يخرج من أيام وليلالى رمضان بمعدة غير محتملة للطعام الثقيل صعب الهضم الغنى بالدهون، لذا يقدم تقرير نشر فى موقع thelanby مجموعة من أبرز الأطعمة والخيارات الصحية والخفيفة فى الوقت ذاته على المعدة، سهلة الهضم ولا تسبب أى أعراض مرضية.

وتشمل قائمة الأطعمة التى تقيك الإصابة بأعراض مرضية معوية وهضمية أثناء صيام الستة البيض من شهر شوال، يسهل هضمها وتمثيلها الغذائى مع المحافظة على أحماض المعدة سليمة وجيدة بعيدة عن الشعور بالحموضة والعسر الهضمى المحتمل..

الخضراوات الصحية المطبوخة من خلال الطهى بالبخار على سبيل المثال، مثل البطاطا والجزر والفاصوليا الخضراء، وذلك لاحتوائها على الألياف سهلة الهضم والتمثيل الغذائى.

البروتين أحد أهم أنواع الأطعمة الخفيفة على المعدة التى تعزز الهضم والتمثيل الغذائى.



الخبز الأسمر القليل منه يعزز من الألياف وبالتالى يحسن الهضم وصحى.

العصائر الطبيعية من الفاكهة الصحية، كعصير التفاح الصحى أو التفاح ذاته منزوع القشر.

الموز فاكهة صحية سريعة الهضم غنية بالبوتاسيوم ومفيدة.

البطاطا الحلوة التى تعزز من الهضم والتمثيل الغذائى وتقضى على مشاكل الإخراج.

الشوربة الصحية المفيدة لصحة الأمعاء.