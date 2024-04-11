لو هتتسلى بـ ترمس فى العيد اعرف فوائده.. يقوى المناعة ويقلل الكوليسترول

كتبت إيناس البنا

يعد الترمس من الأكلات الموروثة في الأعياد خاصة عيد الفطر، الذى من الضرورى أن يتواجد على كل سفرة بيت في أول أيام العيد.



كشفت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، أن الترمس هو مصدر قوة حيث يحتوى على بروتين نباتي أكثر بثلاث مرات الكثير من الكينوا، وثلاثة أضعاف الألياف الموجودة في الشوفان، وثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في التوت، وثلاثة أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز - وثلاثة أضعاف الحديد الموجود في الكرنب.



وأشارت استشارى التغذية أن الترمس يحتوى على سعرات حرارية أقل ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة أعلى من العناصر الغذائية، بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين وفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك



حيث يعد الترمس أحد أغنى مصادر البروتين النباتي والألياف، كما أنه يحتوي على نسبة أقل بكثير من الكربوهيدرات، مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، أيضا هو مصدر مهم للبوليفينول والزياكسانثين، والتي تشمل مضادات الأكسدة المفيدة والفيتوستيرول الذي يخفض الكولسترول.



كما أن الترمس يعد مصدر جيد لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بما في ذلك الأرجينين، الذي يخفض ضغط الدم، ومصدر لبروتين جاما كونجلوتين الجديد، والذي قد يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.