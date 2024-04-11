قطع المياه عن بعض المناطق فى البياضية والحبيل بالأقصر غدا للصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سوف يتم قطع المياه عن منطقة رواج وبعض مناطق من البياضية والحبيل صباح غداً الجمعة 12 أبريل، من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل، وذلك لأعمال صيانة الطلمبات بمحطة مياه الشرب بالرضوانية.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في بيان صحفى، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارى.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 على مدار اليوم خلال 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، حيث تم إطلاق حملات لغسيل وتنظيف محطات المياه لخدمة المدن والقرى، بجانب إطلاق حملات توعية مكثفة من فرق الفتيات لتوعية سيدات المنازل بكيفية الحفاظ على المياه، ونصائح خلال غسيل السجاد بالمنازل.

ومن جانبه أصدر اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته لكافة الإدارات بإتخاذ الاستعدادات اللازمة وإتباع الجاهزية القصوى، وذلك لمواجهة أى أمور طارئة من زيادة إستهلاك خلال الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وشملت الاستعدادات الإنتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجة للمواطنين، وتم الإنتهاء من غسيل جميع شبكات الصرف الصحى لاستيعاب حجم الإستهلاك المتزايد فى المياه خلال شهر رمضان وخلال أسبوع الأعياد، كما تم العمل على تطهير محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات، وتعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أسبوع الأعياد.