تحرير 12 محضر ومخالفة متنوعة للمخابز خلال يومي عيد الفطر المبارك بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى المحافظة في يومي عيد الفطر المبارك، وعودة المواعيد الرسمية لبدء العمل بالمخابز.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على إنه عبر الجولات على مدار الساعة تم تحرير عدد 12 مخالفة متنوعة ضد المخابز المخالفة، منها توقف عن الإنتاج ونقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات العجين والرغف، ويجرى استمرار الحملات التموينية الصباحية والمسائية بالاشتراك مع الجهات المختلفة المعنية والمختصة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في بيان صحفى، على انتظام عمل مستودعات الدقيق المدعم وبدالين التموين وجمعيتي ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمطاحن، مع استمرار التجهيز لموسم توريد القمح موسم 2024، واستمرارية عمل غرفة عمليات المديرية والإدارات بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة لتلقي أي شكاوى والتعامل معها فوراً، وذلك طوال أيام عيد الفطر المبارك.

فيما يستمر جهاز حماية المستهلك بالأقصر، فى تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق خلال أيام العيد، حيث شن الجهاز حملاته المكبرة داخل نطاق محافظة الأقصر، فى أول أيام العيد؛ بتوجيهات من المهندس إبراهيم السجينى رئيس الجهاز، وأسفرت الحملات عن المرور على 40 منشأة تجارية بغرض التفتيش والتوعية الشاملة للتجار والمواطنين داخل المنشأت، مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التى تساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعى المجتمعى، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين محتكري السلع الإستراتيجية.