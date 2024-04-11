اليوم السابع
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انتشال جثة طفلة 4 سنوات بعد غرقها ببحر يوسف فى الفيوم

الخميس، 11 أبريل 2024 12:15 ص
انتشال جثة طفلة 4 سنوات بعد غرقها ببحر يوسف فى الفيوم الطفلة الضحية
الفيوم - رباب الجالى

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم ، مساء الأربعاء، من انتشال جثمان طفلة صغيرة لقيت مصرعها غرقا بعدما انزلقت قدمها وسقطت في مياه بحر يوسف بقرية هوارة عدلان بدائرة المركز الفيوم ، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت قد واصلت قوات الإنقاذ النهرى بالفيوم ، جهودها صباح اليوم، في البحث عن جثة صغيرة تدعي " سدرة فتحي " 4 سنوات، والتي لقيت مصرعها غرقا في بحر يوسف بدائرة مركز شرطة الفيوم ، كما استمر تجمع أهالي وأسرة المتوفي على شاطئ بحر يوسف في انتظار انتشال الجثة ودفنها في مقابر القرية.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إشارة من البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أول الفيوم، بتلقى بلاغ من أهالي قرية هوارة عدلان التابعة لنفس المركز، بسقوط طفله تدعي " سدرة فتحي " 4 سنوات في مياه بحر يوسف الرابط بين قرية هوارة عدلان ومدينة الفيوم.

على الفور، تم تشكيل قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أول الفيوم ووصول قوات الإنقاذ النهري، والتوجه لمكان الواقعة محل البلاغ، وتقوم قوات الإنقاذ النهرى بالبحث عن الطفله داخل المياه، تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

 







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