ضبط كيان تعليمى وهمى يمنح شهادات مزورة للدارسين

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - 2 أكلاشيه - دفتر إيصالات إستلام نقدية - طابعة ألوان وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")