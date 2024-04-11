ضبط المتهمين بقتل حارس شركة وسرقة مليون و315 ألف جنيه فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الأمن، بالتعاون والتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من ضبط المتهمين بقتل حارس داخل شركة لبيع اللوادر بطريق"شربين – المحلة"، وسرقة مليون 315 ألف جنيه بعدما تبين قيام سائق توك توك يعمل سابقا بالشركة بالاشتراك، مع صديق له فى التخلص من الخفير والتسلل الى مكتب الشركة وسرقة المبلغ المالى، وذلك لشراء موتوسيكل وهاتف محمول من متحصلات السرقة.

تعود احداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من المستشفى العام بوصول "محمد.ر.ح.ح،58 عاما، خفير خصوصى شركة معرض ابراهيم صبرى للوادر بطريق"شربين – المحلة"، دائرة المركز ومقيم قرية كفر الطويلة دائرة المركز مصابا بجروح قطعية بالرأس وفى حالة غيبوبة وتوفى عقب وصوله.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، لمكان البلاغ وبالفحص وسؤال مرافقه "محمود.م.ش"، 39 عاما، شريك بالشركة محل عمل المتوفى، ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة، قرر أنه عقب وصول أحد زملاء المتوفى لموقع الشركة عثر عليه ملقى بأرضية عرفته بالحالة المشار إليها ووجود كسر بباب غرفة المكتب بالشركة باكتشافه سرقة مبلغ مليون و135 ألف جنيه من داخل المكتب.

بالفحص تبين وجود كسر باب الغرفة، وعدم وجود آثار عنف والشركة كائنة بقطعة أرض فضاء على مساحة 600 متر مسوره ومسقوف نصفها بالجمالون وبها مكتبين وغرفة الخفير.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد الجسينى، رئيس مباحث المديرية تنسيقا مع فرع الأمن العام بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبيها بالمسروقات.

وبتكثيف الإجراءات تم ضبط المتهمين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد.ع.أ.م.ا"،19عاما، سائق توك توك وعامل سابق بذات الشركة محل عمل المتوفى ومقيم منطقة السوق التحتانى مركز طلخا، و"أحمد.ا.ا.ع.ا"،18 عاما، حداد ومقيم حارة الأفندى مركزطلخا، حيث اتفقا بينهما على ارتكاب الواقعة مستغلان سابقة عمل المتهم الأول بذات المكان ومعرفة تفاصيله وتعديا على المجنى عليه بماسورة حديدية بحوزة الأول محدثان اصابته التى اودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم الاول بعد اختبائه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمدينة جمصة والمتهم الثانى بمحل إقامته.

بمواجهتهما اقرا واعترفا بإرتكاب الواقعة وعقب ارتكاب جريمتهم وسرقة المبلغ المالى قام الأول بالهرب إلى احد الشقق السكنية بعد شراء موتوسيكل بمبلغ 36 ألف جنيه وهاتف محمول بمبلغ 10 آلاف جنيه.

جرى ضبط مليون و95 ألف جنيه والموتوسيكل والهاتف المحمول الذى قام الأول بشرائها من متحصلات السرقة والتحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.