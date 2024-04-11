اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 03:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس العراق وعاهل الأردن يؤكدان العمل على تعزيز العلاقات

الخميس، 11 أبريل 2024 03:00 ص
رئيس العراق وعاهل الأردن يؤكدان العمل على تعزيز العلاقات العاهل الأردنى عبد الله الثانى
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد ، والعاهل الأردنى عبد الله الثانى ، الأربعاء، العمل على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد تلقى اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربين عن أمنياتهما للشعبين العراقى والأردني بالتقدم والازدهار.

وأشار البيان إلى أنه جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات العميقة التي تجمع البلدين، والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين.







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اخبار الاردن




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