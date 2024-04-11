دبلوماسية أمريكية: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الدفاع الجوي ومساعدتنا

أ ش أ

قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك إن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الدفاع الجوي ومساعدة الحلفاء وسط هجوم روسي آخر على البلاد.



وكتبت بريدجيت برينك في منشور عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس أن هناك تنبيه من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا وأن البلاد تتعرض لتهديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ اعتبارًا من الساعة 4:15 صباحًا (بتوقيت أوكرانيا).



وأفادت بأنه: "بالإضافة إلى الهجمات على البنية التحتية في أوكرانيا، قُتل 600 مدني الشهر الماضي بسبب هذه الهجمات"، مشددة على أن "هناك حاجة الآن لمزيد من الدفاع الجوي ومساعدتنا".



وكان وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو قد قال في وقت سابق إن الجيش الروسي هاجم البنية التحتية للطاقة في مناطق خاركيف وزاباروجيا ولفيف وكييف ليلة 11 أبريل.



وعلى الصعيد الميداني أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا فاديم فيلاشكين اليوم أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.



وقال فيلاشكين في تصريح - نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أصاب الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك؛ بالتحديد في بلدتي نوفوسيليفكا بيرشا وكراسنوهوريفكا، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للضحايا الروس في منطقة دونيتسك لا يشمل ماريوبول وفولنوفاخا.



وأوضحت "يوكرينفورم"، نقلا عن مسئولين أوكرانيين، أن الجيش الروسي هاجم البنية التحتية للطاقة في مناطق خاركيف وزابوروجيا ولفيف وكييف ليلاً.