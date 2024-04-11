حفل تأبين لريان المنيا ضحية البئر.. أسرة طه مرازع المنيا تكشف الموعد

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل سرادق عزاء طه محمد عبد العزيز مزارع المنيا، والشهير إعلاميا بـ"ريان المنيا"، الذى سقط فى بئر عمقه 25 إلى 30 مترا، فى مزرعة بالظهير الصحراوى الغربى بمركز المنيا، تم استخراج جثمانه ودفنها فى مقابر قرية عزبة عزاقة التابعة لمركز المنيا.

حيث توافدت العديد من القبائل العربية من مختلف محافظات مصر للمشاركة فى العزاء وتقديم واجب العزاء، الذى استمر 3 أيام ويعقبه حفل تألأبين غدا الجمعه.

وكانت تقت الاجهزة الامنية بلاغا من أهالى عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع فى بئر مياه جوفية عمق 23 مترا، بالأراضى الصحراوية غرب مركز المنيا.

وكانت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، قد انتقلت ولوادر الوحدة المحلية، وتبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عاما، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط فى بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاه المغرب.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد أصدر تعليماته على الفور إلى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه إلى مكان الحادث حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البرى للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (عدد 4 لودر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى ) للمعاونة فى استخراج جثة المتوفى وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء 2/4/2024 بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوى الغربي( قرية 8 ) دائرة مركز المنيا وضع يد ابن خاله ويدعى / احمد عطيه حموده السن 44 عاما ومقيم بنفس عنوان المتوفى بذات القرية حيث تبين سقوط المتوفى أثناء ترجله بالقرب من البئر مما ادى إلى انزلاق قدمه، وجار المتابعة.