تفاصيل مرصد سيناء الفلكى على قمة جبل الرجوم بجنوب سيناء

كتب محمود راغب

وضع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حجر الأساس لمرصد فلكي جديد يحمل اسم (مرصد سيناء الفلكي)، ويستقر فوق أحد جبال جنوب سيناء، وذلك بحضور رئيس قسم الفلك وأعضاء لجنة اختيار موقع المرصد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل المرصد الفلكى الجديد ، كما يلى :

1- وضع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حجر الأساس لمرصد فلكي جديد يحمل اسم (مرصد سيناء الفلكي)



2- يستقر فوق أحد جبال جنوب سيناء



3- مشروع إنشاء المرصد الفلكي يأتي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2265 لسنة 2016، والذي صدر بتشكيل لجنة لإنشاء مرصد فلكي جديد، ليكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

4- المعهد عمل على مدار السنوات الماضية لاختيار أنسب موقع لإنشاء المرصد الفلكي بواسطة فريق بحثي من المعهد

5- تم اختيار قمة (جبل الرجوم) بجنوب سيناء بارتفاع أكثر من 1600 متر

6- جبل المرحوم، واحد من بين أعلى عشرين قمة جبلية في الأراضي المصرية،

7- المرصد الجديد سيكون خلفًا لمرصد القطامية الفلكي الذي تم البدء في إنشاؤه عام 1954 ويتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وهو امتداد لمرصد حلوان، الذي أنشئ عام 1903، ويقع على بعد 80 كم من وسط مدينة القاهرة فوق جبل بارتفاع 450 مترًا عن مستوى البحر وبدأت الأرصاد به عام 1964.

8- مرصد القطامية يعُد منذ إنشاؤه الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومُزود بتليسكوب بصري قطر مرآته 74 بوصة، وقد ساهم باكتشافات فلكية مُتعددة، وشارك في تحديد أول هبوط للإنسان على سطح القمر في عام 1969.