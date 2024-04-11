تعرف على طرق التخلص من الحموضة خلال أيام العيد

كتبت إيناس البنا

مع انتهاء شهر رمضان وقدوم عيد الفطر يصاب الكثيرون خلال أول أيام العيد بـ حموضة المعدة نتيجة التغير المفاجئ فى عادات الأكل بعد صيام أكثر من 12 ساعة يوميا على مدار شهر.

ووفقا لموقع "فارم إيزى" تشمل أعراض الحموضة..

ألم وحرقان فى الصدر أو المعدة أو الحلق

انتفاخ البطن أو الغازات

عسر الهضم

رائحة الفم الكريهة

إمساك

الغثيان أو الشعور بالقىء

ثقل فى المعدة بعد تناول الطعام

التجشؤ المتكرر

ارتجاع الطعام غير المهضوم يعود إلى فمنا



وتشمل الأسباب الشائعة للحموضة

الإفراط فى الأكل

تناول الطعام فى أوقات غريبة أو تخطى وجبات الطعام

العادات الغذائية غير الصحية مثل تناول الكثير من الشاى والقهوة والمشروبات الباردة والوجبات السريعة والتوابل والأطعمة الدهنية وما إلى ذلك.

أمراض المعدة مثل القرحة، ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، وما إلى ذلك.

نمط حياة سيئ مثل التعرض للكثير من التوتر، والنوم أقل، والتدخين، وشرب الكحول وما إلى ذلك.

العلاجات المنزلية للحموضة

1. الشمر

تناول نحو ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ يخفف الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة والانتفاخ ويحسن عملية الهضم.

2. القرنفل

استحلاب قطعة من القرنفل يساعد على التخلص من الحموضة وأعراضها مثل انتفاخ البطن، وعسر الهضم، والغثيان، وتهيج المعدة وغيرها.

3. الماء الفاتر

شرب كوب من الماء الفاتر على الريق وقبل النوم ليلاً يخفف من الحموضة.

4. عصير البطيخ

كوب من عصير البطيخ فعال فى تخفيف الحموضة ومفيد لعملية الهضم أيضًا.

5. الجبن القريش

يحتوي الجبن القريش على البوتاسيوم والمغنيسيوم، حيث يعد البوتاسيوم ضروريا للحفاظ على توازن الرقم الهيدروجيني وتحفيز إنتاج المخاط في بطانة المعدة، وهذا يمنع الحمل الزائد للحمض ويساعد على تخفيف الأعراض، كما أن المغنيسيوم مطلوب للحفاظ على قوة الجهاز الهضمي وعمله بشكل طبيعي، مما يقلل من خطر الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

6. أوراق النعناع

لا تساعد أوراق النعناع في عملية الهضم فحسب، بل لها أيضًا تأثير تبريد على نظامك بأكمله، للحصول على راحة مؤقتة بالإضافة إلى دعم طويل الأمد ضد الارتجاع الحمضى.

7. اللبن

يعمل حمض اللاكتيك الموجود في اللبن على تطبيع الحموضة في المعدة ويعطي تأثيرًا مهدئًا، ويساعد كوب من اللبن المخلوط بالفلفل الأسود والكزبرة على تخفيف أعراض الحموضة على الفور.