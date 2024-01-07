تعرف على نصائح علاج حرقة المعدة وتقليل الأعراض

كتبت إيناس البنا

حرقة المعدة هى أحد أعراض الارتجاع الحمضي الذى يحدث في الجهاز الهضمى، ويحدث ذلك عندما تتدفق أحماض المعدة مرة أخرى إلى المريء ما يسبب ألمًا في الصدر وحرقان وألمًا في المعدة أو الظهر.

ووفقًا لموقع "healthsite"، في بعض الحالات، تكون حرقة المعدة شديدة جدًا لدرجة أنها قد تؤدي إلى تلف العضلة العاصرة السفلية للمريء، وذلك عندما تحتاج بشدة إلى إجراء عملية جراحية.