اليوم السابع
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تعرف على نصائح علاج حرقة المعدة وتقليل الأعراض

الأحد، 07 يناير 2024 04:00 ص
تعرف على نصائح علاج حرقة المعدة وتقليل الأعراض حرقة المعدة
كتبت إيناس البنا

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حرقة المعدة هى أحد أعراض الارتجاع الحمضي الذى يحدث في الجهاز الهضمى، ويحدث ذلك عندما تتدفق أحماض المعدة مرة أخرى إلى المريء ما يسبب ألمًا في الصدر وحرقان وألمًا في المعدة أو الظهر. 
 
ووفقًا لموقع "healthsite"، في بعض الحالات، تكون حرقة المعدة شديدة جدًا لدرجة أنها قد تؤدي إلى تلف العضلة العاصرة السفلية للمريء، وذلك عندما تحتاج بشدة إلى إجراء عملية جراحية. 

تناول الأدوية المناسبة

يمكن أن تساعد الأدوية في تقليل أعراض حموضة المعدة وحتى شفاءها، لكن سوف  تحتاج إلى النوع المناسب من الأدوية التي يصفها لك الطبيب.

إدارة النظام الغذائي 

الطريقة الأولى للوقاية من التهاب المعدة أو حرقة المعدة هي تغيير نظامك الغذائي، توقف عن تناول الأطعمة التي يصعب عليك هضمها أو الأطعمة الدهنية جدًا والوجبات السريعة.  

توقف عن التدخين

يعد التدخين واستخدام منتجات التبغ من عوامل الخطر الهامة للإصابة بحموضة المعدة، بالإضافة إلى العديد من الحالات الصحية الأخرى، من الأفضل تجنب التدخين والتدخين السلبي قدر الإمكان.

لا تستلقي بعد الأكل مباشرة

حاول تجنب الرغبة في الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة، الاستلقاء يمكن أن يجعل أعراض حرقة المعدة أسوأ.  

العمليات الجراحية للحالات الشديدة

في بعض الحالات، تكون حرقة المعدة شديدة جدًا لدرجة أنها قد تؤدي إلى تلف العضلة العاصرة السفلية للمريء، عندها يحتاج الشخص بشدة إلى إجراء عملية جراحية للتغلب على المضاعفات

 







حرقة في المعدة

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أعراض حرقة المعدة




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