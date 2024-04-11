تسمم وارتفاع ضغط الدم.. تجنبى الرنجة والفسيخ خلال فترة الحمل لهذه الأسباب

كتبت إيناس البنا

يرتبط عيد الفطر المبارك بتناول عدد من الأكلات الشعبية المحببة أشهرها الرنجة والفسيخ التى تزين سفرة كل بيت مصرى، لكن هل يمكن للمرأة الحامل تناول الرنجة فى أجواء العيد؟

كشف الدكتور حاتم محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث أن الأسماك المملحة من الرنجة والفسيخ تشكل خطرا على الحامل، لأنها تحتوى على الكثير من الملح وتخزن بطريقة قد تتكاثر فيها البكتيريا بصورة كبيرة خاصة الفسيخ، والكثير من الملح فى الأطعمة التى نتناولها، يتسبب فى احتفاظ جسمك بالمياه، لذا يوصى الحوامل بتناول الأطعمة المالحة باعتدال.

وأشار الطبيب، فى تصريحاته لليوم السابع، إلى أنه فى كثير من الحالات للأشخاص العادية قد تحدث لهم خطر التسمم، وفى حالة الحوامل تزيد فرص الإصابة بالتسمم بصورة كبيرة لأن جهاز المناعة لديهن يكون ضعيفا نسبيا، كما أن فرص الإصابة بالنزلة المعوية تزيد بصورة أكبر أيضا.

وأضاف أنه قد يؤدى تناول الكثير من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل، وهو أحد مضاعفات الحمل الذى يتميز بارتفاع ضغط الدم والتورم بسبب احتباس السوائل، ويمكن أن يؤدي تسمم الحمل إلى الولادة المبكرة ومضاعفات صحية مثل انخفاض الوزن عند الولادة ومشاكل في الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه بدلا من ذلك يمكن للحامل تناول التونة، لكن يجب التأكد أولا من تصفيتها من محلول الملح الموجودة به وغسلها جيدا.