ترامب يهاجم الناخبين اليهود الداعمين لبايدن.. ويؤكد: يجب فحص مخهم

كتبت : نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الناخبين اليهود الذين يدعمون جو بايدن وصور انتخابات هذا العام على أنها استفتاء على قوة المسيحية في الولايات المتحدة، كجزء من جاذبيته الحادة المستمرة للمحافظين الإنجيليين الذين يشكلون عنصر حاسم ضمن قاعدته السياسية

خلال حديثه في اتلانتا قبل حملة لجمع التبرعات، جدد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية 2024 انتقاداته المستمرة لاستجابة بايدن للحرب في غزة، وقال ترامب الذي اعتمد في فوزه بالرئاسة عام 2026 على المحافظين المسيحيين البيض: بايدن فقد السيطرة على الوضع في إسرائيل .. أي شخص يهودي يصوت لصالح ديمقراطي او يصوت لصالح بايدن يجب ان يفحص مخه

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، تحدث ترامب بعد أن حذر بايدن الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الدعم الأمريكي المستقبلي لحرب إسرائيل في غزة يعتمد على التنفيذ السريع لخطوات جديدة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، وفي تفسير ترامب فان بايدن تخلى تماما عن إسرائيل

وقال المتحدث باسم بايدن جيمس سينجر: لا يحتاج الأمريكيون اليهود إلى التحدث إلى دونالد ترامب أو تهديدهم. هذا ما يفعله ترامب، مستخدماً الانقسام والكراهية كأسلحة سياسية بينما يسعى إلى السلطة لنفسه. سيرفض الناخبون الفوضى والعنف والتهديدات المضطربة مرة أخرى في نوفمبر.

وفي جورجيا، عمل ترامب على تعزيز قاعدته المسيحية من جديد من خلال وضع الرهانات في يوم الانتخابات على أسس دينية، وقال : الخامس من نوفمبر هو اهم يوم في تاريخ بلادنا وسيكون يوم الظهور المسيحي، وتوقع أن المسيحيين سيخرجون وسيصوتون كما لم يحدث من قبل في إلى الغضب المسيحي المحافظ بشأن اليوم العالمي لظهور المتحولين جنسياً، وهو احتفال عالمي بالأشخاص المتحولين جنسياً اعترف بايدن به رسميا في عيد الفصح الأخير ما اثار جدلا كبيرا.