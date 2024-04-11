بوتين يجرى محادثات مع نظيره البيلاروسى بموسكو الخميس

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري الخميس محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو.



وقال بيان للمكتب الصحفي للكرملين الأربعاء "سيجري فلاديمير بوتين خلال يومي 11 و12 أبريل الجاري محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا".



وأضاف البيان أن الرئيسين يخططان لبحث المسائل الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي، بما في ذلك تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، الذي عقد في يناير بمدينة سان بطرسبورج الروسية.