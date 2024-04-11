بهجة العيد حاضرة بشمال سيناء.. الدواوين عامرة بالمهنئين والحدائق بالأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت أجواء بهجة الاحتفالات بالعيد بكافة مناطق شمال سيناء، التي شهدت الدواوين والمجالس الخاصة بكل عائلة استقبال المهنئين بالعيد من كل الأعمار.

وحرص كبار السن ورموز كل عائلة علي التواجد في دواوينهم ومجالسهم، واستقبال القادمين المهنئين لهم بحلول العيد، وداخل كل ديوان كان الحرص علي تقاليد الكرم السيناوي المعروفة حيث تقديم مشروبات الشاي والقهوة مصحوبة بحلويات العيد بأنواعها.

ويستقبل الأهالي ثاني أيام العيد مهنئيهم من الأماكن القادمين من قرى ومدن ومحافظات بعيدة عنهم الذين تعذر وصولهم أول أيام العيد، ويقوم بعض المهنئين بالسير في مواكب جماعية برفقة اطفالهم وصولا لكل ديوان عائلة لتقديم التهاني بالعيد.

كما عمت أجواء البهجة ومظاهر الاحتفال بالعيد في مدينة العريش على ساحل البحر وامتداد الكورنيش، بعد وصول أعداد من الأسر والشباب لقضاء وقتهم علي الشاطئ، واستقبلت الحدائق الأطفال لممارسة الألعاب.

كما واصلت محافظة شمال سيناء استعداداتها بمختلف مقراتها الخدمية لاستقبال العيد، مع وضع كافة الجهات الخدمية في حالة استنفار.

وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ان غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية في حالة انعقاد لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجانب تكثيف الحملات المرورية ومتابعة مواقف السيارات وانتظام العمل وفقًا لتعريفة الركوب المعتمدة، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الادوية والامصال اللازمة والتأكد من وجود الأطباء خلال فترة العيد، وجاهزية الحماية المدنية لمواجهة المواقف الطارئة، واستمرار أعمال النظافة بالشوارع والحدائق والأماكن العامة .



من داخل الدواوين



بهجة الاحتفال بالعيد



تبادل التهاني بالدواوين



من اجواء الاحتفالات بالعيد بسيناء



من دواوين سيناء



