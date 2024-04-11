بداية من الخميس للأحد.. تعرف على مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

كتب محمد أسعد

يتيح المتحف المصري الكبير الزيارة من خلال جولات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

ويتمكن الزائر من زيارة البهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، بجانب حضور العرض التفاعلي لمعرض توت عنخ آمون.

ونشر الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير مواعيد الزيارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يتمنى المتحف المصري الكبير لكم ولعائلتكم عيد فطر مبارك.

مواعيد العمل الرسمية للمتحف خلال أيام من الخميس 11 أبريل إلى الأحد 14 أبريل من 9:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.