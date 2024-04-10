بعد اختفائه 3 أيام.. العثور على جثة شاب مقتول وملقى فى أرض زراعية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، على جثة شاب يدعى عبد الناصر جمال يبلغ من العمر 17 سنة مقتول وملقى فى أرض زراعيه بعزبة الشبلى، التابعه للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى بارض زراعيه بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى اطسا المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب يعمل على "توك توك" وتم استدراج الشاب من قبل مجهولين، من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوك توك" وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا "التوكتوك" وألقوا بجثمان الشاب فى أحد الحقول الزراعية، تم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزى، وأخطرت النيابة.