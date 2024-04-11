اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 02:37 م
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المعهد القومي لعلوم البحار يُصدر النسخة العاشرة من مجلة علوم البحار والمصايد

الخميس، 11 أبريل 2024 02:24 م
المعهد القومي لعلوم البحار يُصدر النسخة العاشرة من مجلة علوم البحار والمصايد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات.

وفي هذا الإطار، أعلن د. عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، صدور العدد الجديد من مجلة علوم البحار والمصايد في نسختها العاشرة والتي يُصدرها المعهد.

وأكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على أن هذه المجلة المُتخصصة تهتم بنشر ثقافة علوم البحار بين المواطنين والتعريف بدور الدولة بتطهير البحيرات وتنمية الثروة السمكية ونشر ثقافة عالم البحار.

وأوضح د. عادل علي أحمد أن هذه المجلة فصلية علمية مُتخصصة، تأسست في مارس 2022 ومُسجلة بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، ومُقيدة بدار الكتب والوثائق القومية.

 







وزارة التعليم العالى

اخبار مصر

ايمن عاشور

علوم البحار



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