المطارات المصرية تحتفل مع الركاب بعيد الفطر المبارك

كتب أحمد مصطفى

أعلنت الشركة المصرية للمطارات فى بيان لها اليوم الخميس أنها على مدار أيام عيد الفطر المبارك ستحتفل المطارات المصرية بعيد الفطر المبارك مع الركاب و السائحين بتوزيع حلوى العيد و الشيكولاتة و الهدايا التذكارية و ذلك بهدف توفير تجربة لا تُنسى للمسافرين سواء كانوا قادمين أو في طريقهم إلى وجهات أخرى، أو حتى داخل صالات الرحلات الداخلية.

و قد هنأ الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات جميع العاملين بالمطارات المصرية بعيد الفطر المبارك و أصدر تعليماته بانتظام العمل على مدار الساعة بجميع المطارات المصرية و تيسير الإجراءات لجميع الركاب و مشاركتهم الاحتفال بالأعياد.

تأتي هذه الإحتفالات تزامناً مع ما تشهده المطارات المصرية من نشاط سياحي ملحوظ، وتزايد أعداد الزوار والسياح الوافدين إليها من أنحاء العالم، مع التركيز على تقديم تجربة أصيلة تبرز الغنى الثقافي والتراثي لمصر، إلى جانب العديد من التجارب السياحية الرائعة، والعديد من الخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة.



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