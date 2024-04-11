الفرح تحول لمأتم.. وفاة شاب بشكل مفاجئ قبل ساعات من حفل خطوبته بالغربية

الغربية مصطفى عادل

خيم الحزن على إحدى عزب مركز قطور بمحافظة الغربية، بعد وفاة الشاب إسلام قنديل، بشكل مفاجئ، أثناء قيامه بغسل سيارتهم أمام المنزل، قبل ساعات من حفل خطوبته، وتم تشييع جنازته لمثواه الأخير اليوم الخميس.

وكشف أحد أقارب الشاب المتوفى لـ اليوم السابع أن الفقيد كان قد ذهب لأسرة خطيبته امس الأربعاء، لوضع الترتيبات النهائية لحفل الخطوبة، وعاد للمنزل مرة أخرى، وقام بغسل السيارة أمام المنزل.

وأضاف أنه طلب من إحدى الفتيات بالأسرة إحضار مياه لاستكمال الغسيل، وبعد عودتها وجدته ملقى أرضا فاقدا للوعى، مضيفا أنه تم نقله للمستشفي لإسعافه وتبين وفاته، موضحا أنه كان يستعد لحفل خطوبته اليوم الخميس، وتحول الفرح لمأتم، وتم تشييع جنازته لمثواه الأخير بالمقابر.