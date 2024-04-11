الصيد وسط قناطر زفتى.. أحلى خروجة فى العيد لهواة الصيد.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من منطقة قناطر زفتي في محافظة الغربية، أو كما يطلق عليها أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية "الخمسين عين"، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



ويستمتع الأهالى منذ الساعات الأولي من صباح اليوم بصيد الأسماك والمناظر الخلابة، والتي تعد من أهم وأفضل المناطق لجميع أهالى مركز ومدينة زفتى.

ويلجأ إلى منطقة القناطر الجميع بالقرية والقري المجاورة للاستمتاع بالإجازات الرسمية وصيد الأسماك، وذلك نظرا لجمال الطبيعة بها، كما تتميز بضم حدائق كثيرة للأطفال، وتقع قناطر زفتى بقرية دهتورة على نهر النيل، وهى أحد أهم الممرات الرئيسية التى تربط محافظة الغربية بالدقهلية، وتعتبر أحد أهم الآثار المعمارية الفريدة داخل محافظة الغربية بأكملها.