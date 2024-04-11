التنمية الصناعية: بحث طلبات المستثمرين المتقدمين لحجز الأراضى بعد انتهاء أجازة العيد

كتب - إسلام سعيد

أفاد مصدر مطلع في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أنه سيتم البدء في بحث طالبات المستثمرين المتقدمين لحجز 456 قطعة أرض والتى انتهى الحجز فيها يوم 28 مارس 2024 بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، بعد منح المستثمرين الوقت الكافى للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا

وشهد الطرح الحالى للأراضى الصناعية الكثير من طلبات المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال لحجز الأراضى مما دفع الهيئة لمد فترة التقدم وتقديم الطلبات لحجز عدد 456 قطعة أرض صناعية.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بـ 10 محافظات.

وتسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف لتوسيع تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية التى تساهم في الحد من الاستيراد وتوفير منتجات محلية كبديل للمنتجات المستوردة، بحسب مصادر فى الهيئة والتى أكدت أن الطرح الحالي للأراضى يستهدف 7 قطاعات رئيسية.

الطرح الحالى للأراضى الصناعية يشمل قطع أراضى مرفقة بإجمالى 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون م2، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.