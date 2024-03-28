اليوم آخر موعد لتقديم طلبات حجز الأراضى الصناعية

كتب إسلام سعيد

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية استمرار تلقي طلبات حجز 456 قطعة أرض اليوم 28 مارس 2024 لمنح المستثمرين مزيدا من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا لينتهي بذلك فرص حجز الأراضى..

ويشهد الطرح الحالى للأراضى الصناعية الكثير من طلبات المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال لمد فترة التقدم وتقديم الطلبات لحجز عدد 456 قطعة أرض صناعية أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بـ 10 محافظات.

وتسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف لتوسيع تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية التى تساهم في الحد من الاستيراد وتوفير منتجات محلية كبديل للمنتجات المستوردة، بحسب مصادر فى الهيئة والتى أكدت أن الطرح الحالي للأراضى يستهدف 7 قطاعات رئيسية.

الطرح الحالى للأراضى الصناعية يشمل قطع أراضى مرفقة بإجمالى 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون م2، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.