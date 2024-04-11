التضامن: تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق المطورة

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال صرف دعم نقدى للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة، أيضا تقديم خدمات التأهيل واصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.





وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية التى لديها أطفال، وكذلك السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوى الإعاقة، وكبار السن الفئات الأولى بالرعاية ويبلغ إجمالى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الى ما يقرب من 22 مليون مواطن بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات للأسر المستفيدة حيث يتم سداد المصروفات الدراسية لأبناء الاسر، ما يؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئات، كما برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لم تعد تقتصر على صرف الدعم النقدي فقط للأسر الأولى بالرعاية وإنما امتدت لتشمل العديد من الخدمات الأخرى.



