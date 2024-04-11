التحالف الوطنى يوزع هدايا وألعاب وورود وشيكولاتة على المواطنين بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن كفرالشيخ، قلين، دسوق، فوة، مطوبس، سيدى سالم، الرياض، بيلا، الحامول، بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، توزيع التحالف الوطنى للعمل الأهلى ألعاب الأطفال والشيكولاته والورود على أهالى كفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء مجلس المدن وسط تواجد مسئولى وأعضاء التحالف بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الاتربى، المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفرالشيخ، وأعضاء أمانة التحالف الوطنى محمد المعداوى، الدكتور طارق عمارة، الدكتور خالد مجاهد، الدكتورة لمياء لطفى.

وكانت أمانة التحالف الوطنى، وزعت ملابس العيد على الأطفال والشباب الأيتام، بالمؤسسة الإيوائية للبنين فى مدينة كفر الشيخ، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، بحضور أعضاء أمانة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفرالشيخ محمد المعداوى، واللواء حسن شمس الدين، والدكتور طارق عمارة، وأحمد سرور، المحاسب عبده خطاب، الدكتور خالد مجاهد، والدكتورة أميرة عبدالنبى، والدكتورة لمياء لطفى، الدكتور على عبدالقادر، الدكتور مصطفى الجندى، بالإضافة إلى مديرية التضامن الاجتماعى وعدد من الشخصيات المحلية.



وأكد الدكتور أسامة الإتربى، المنسق العام للتحالف فى كفر الشيخ، لـ " اليوم السابع"، حرص التحالف الوطنى على مشاركة المواطنين فى كافة المناسبات، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، فقد تم توزيع الهدايا والشكولاته والورود على المعيدين بالمراكز والمدن المختلفة، ومشاركة أهالى المحافظة فرحتهم بالعيد.

وأضاف الأتربى، كما شارك التحالف فى الاحتفال بيوم اليتيم قبل عيد الفطر بعدة أيام، لرسم البهجة على وجوه الأطفال الأيتام، فتمت تقديم الملابس للفتيات والهدايا لـ 21 فتاة يتيمة تتراوح أعمارهن بين 6 سنوات و22 سنة، موجها التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات، وخاصة على الشعب المصرى، فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.



تعدد الهدايا التي وزعها التحالف بكفر الشيخ



توزيبع هدايا على الاطفال الأيتام



توزيع الهدايا على الأطفال



توزيع الهدايا على الأـطفال



توزيه التحالف للحلوى والشكولاته



سعادة الاطفال يكفر الشيخ



مسئولو التحالف يوزعون الهدايا بكفر الشيخ



مسئولي التحالف متواجدون أثناء توزيع الهدايا