التحالف الوطنى يوزع الهدايا على الأيتام ودور الرعاية بالبحيرة احتفالا بعيد الفطر

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نفين الكاتب النائبة البرلمانية عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الاهلى والتنموى تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة المبادرات الجديدة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأضافت إن فعاليات التحالف الوطني لم تقتصر على الفعاليات الاقتصادية فقط بل تعدتها إلى النواحى الاجتماعية والطبية والثقافية التى تستهدف رفع الوعى وتحقيق التنمية بشكلها المتكامل.

وأوضحت الكاتب إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى شارك أهالى البحيرة احتفالتهم بعيد الفطر المبارك بالشوارع والميادين المختلفة.

مشيرة إلى أن أعضاء التحالف الوطنى قاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال خاصة الايتام ورواد دور الرعاية وكذلك توزيع الكعك والبسكويت على المواطنين إحتفالا بعيد الفطر.



وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من البهجة والسرور بالشوارع والميادين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأدى أهالى البحيرة شعائر عيد الفطر بالمساجد المختلفة ومنها مسجد التوبة بدمنهورثانى اقدم مسجد فى افريقيا بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية.



وتحولت الميادين الرئيسية إلى كرنفالات صاخبة وسط استعراضات الخيول وألعاب و ملاهى الأطفال .

كما شهدت المحافظة احتفالات صاخبة وتوزيع الكعك والحلويات على المارة بالشوارع والميادين الرئيسية.