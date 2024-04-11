"الإسكيت" ينتشر فى ساحات بورسعيد بثانى أيام العيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الخميس، من داخل ساحة ميدان الشهداء في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، والتي تشهد تواجد العشرات من الشباب والفتيات الذين يمارسون رياضة "الإسكيت".

وانتشرت هذه اللعبة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، ويمارسها الشباب والفتيات في الساحات المختلفة بمحافظة بورسعيد مثل : ساحة مصر، وساحة ميدان الشهداء.

وشهدت محافظة بورسعيد، العديد من مظاهر الإحتفال، بتواجد المواطنين في الساحات والحدائق والمتنزهات، وكذلك على شاطئ محافظة بورسعيد، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

كما شهدت حارات العيد بنطاق المحافظة توافد الأطفال مع أسرهم، فضلا عن إقبال المواطنين داخل الأندية المطلة على قناة السويس.

وأعلنت محافظة بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلقى أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء ومدينة بورفؤاد.



الإسكيت



الاطفال يمارسون الإسكيت



الشباب يمارسون الإسكيت



الفتيات والشباب



رياضة الإسكيت في الميدان



ممارسة الإسكيت



