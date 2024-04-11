استشهاد 20 فى قصف الاحتلال لمسجدين ومدرستين وسوقين بغزة فى ثانى أيام العيد

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قال مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب أكثر من مجزرة فى قطاع غزة، بقصفه مسجدين ومدرستين وسوقين شعبيين مُكتظين بالمدنيين، استمرارًا لحرب الإبادة الجماعية التى يشنها، وهو ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصًا.



وذكر المكتب، فى بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلى قصف مسجدى معاذ بن جبل و"ذو النورين" فى المخيم الجديد بالنصيرات؛ ما أدى إلى استشهاد مُؤذِّن أحد المسجدين.



وأشار إلى أن الاحتلال قصف بالقذائف مدرستى ذكور النصيرات الإعدادية (ج) التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا"، والمدرسة الماليزية؛ ما أدى إلى استشهاد 3 نازحين آخرين، وقصف أيضاً سوق فْرَاس بمدينة غزة وسوقاً للدراجات النارية بالمحافظة الوسطى أديَا إلى استشهاد 7 أشخاص، إضافة إلى قصف مجموعة من المواطنين وشققاً سكنية فى مُحافظتى رفح والوسطى ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص.



وأكد المكتب أن جيش الاحتلال لم يُعر اهتمامًا ولا احترامًا لمشاعر المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، بل إنه واصل عمليات القصف والاستهداف والقتل والتدمير خلال العيد؛ ما يؤكد إصراره بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنساء والأطفال، وإصراره على إراقة الدماء بلا حساب.



واستنكر المكتب ارتكاب جيش الاحتلال لهذه الجرائم المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء، ودعا كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم المستمرة التى يواصل ارتكابها الاحتلال.



وطالب كل دول العالم الحُر بوقف هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة بكل وسائل الضغط، وبملاحقة الاحتلال فى كل المحافل والمحاكم الدولية على جرائمه ضد الإنسانية ووقف حرب التطهير العرقى ضد المدنيين التى تجرى على مسامع وأبصار العالم.