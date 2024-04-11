ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان المدمر إلى 16 شخصا

أ ش أ

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب شرق جزيرة تايوان إلى 16 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 1100 شخص.

وذكر راديو شبكة تشانيل نيوز آشيا اليوم الخميس، أنه جار البحث عن 3 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن ما يزيد على 500 هزة ارتدادية سجلت حتى الآن.

وقد تفقدت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، مدينة هوالين أمس للإعراب عن شكرها لرجال الإنقاذ، والتعهد بالإغاثة السريعة من الكوارث في المناطق المتضررة من الزلزال.

ويعد الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر هو الأقوى الذي يضرب تايوان منذ 25 عاما.