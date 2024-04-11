إيطاليا: العثور على 9 جثث لمهاجرين بعد غرق قاربهم جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا

أ ش أ

أعلن خفر السواحل الإيطالي العثور على 9 جثث لمهاجرين بينهم طفل لقوا حتفهم، إثر غرق قارب في البحر المتوسط في المياه المالطية على بعد نحو 55 كيلومترا جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.



وقال خفر السواحل الإيطالي حسب ما أوردته وكالة أنباء أنسا الإيطالية، اليوم الخميس إن مروحية تواصل عمليات البحث حول موقع غرق القارب دون أن يقدم تقديرا لعدد الأشخاص الذين ما زالوا يبحثون عنهم .



وأضاف أنه تم إنقاذ 22 مهاجرا بينما استمرت عمليات البحث لمحاولة العثور على ركاب آخرين محتملين.



وأفاد خفر السواحل بأن أحوال البحر الهائجة والأمواج التي يزيد ارتفاعها عن مترين تزيد من تعقيد عملية البحث عن المفقودين.



وكان القارب يحمل 46 مهاجرا من غينيا وبوركينا فاسو ومالي وساحل العاج.