أمريكا: قلقون بشأن مخاطر التصعيد فى الشرق الأوسط بعد تهديدات إيران لإسرائيل

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن مخاطر التصعيد فى الشرق الأوسط وخاصة بعد تهديدات إيران لإسرائيل.

وكشفت الخارجية الأمريكية ـــ فى بيان صحفى أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/، عن أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن تحدث إلى وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتوضيح أن التصعيد المحتمل سينعكس ضرره على العالم كله.

وأشارت الوزارة إلى أنها أوصلت رسائل لإيران وأطراف عدة أخرى فى المنطقة تحذر من مغبة التصعيد.



ويأتى هذا فى وقت تعهدت فيه إيران بالرد على ضربة نسبت إلى إسرائيل، استهدفت مجمعا دبلوماسيا إيرانيا فى العاصمة السورية دمشق.

وفى نفس السياق، أكد البيت الأبيض دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل فى مواجهة تهديدات إيران.



وقال البيت الأبيض فى بيان صحفي، إن واشنطن لا ترغب فى اتساع نطاق الصراع، وإن دعمها لإسرائيل لا يزال ثابتا فى مواجهة تهديدات إيران ووكلائها.

وأوضح البيت الأبيض، أنه نقل لإيران أن واشنطن ليس لها علاقة بهجوم القنصلية فى دمشق.