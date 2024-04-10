5 خطوات لخفض ضغط الدم .. منها فقدان الوزن وممارسة الرياضة

كتب حسام الشقويرى

إذا تم تشخيص إصابتك بمرض القلب والأوعية الدموية أو عانيت من حدث صحي خطير مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية، فمن المحتمل أنك تعاني من قدر كبير من الاضطرابات ، ومن المهم أن تمنح نفسك وقتًا لمعالجة التغيير في صحتك وأيضًا معرفة أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأقلم مع تشخيصك واستعادة السيطرة على صحتك، وفقا لما نشره موقع helpguide.

الخطوات

1: كن نشيطًا

كما هو الحال مع العضلات الأخرى في جسمك، سيصبح قلبك أقوى عندما تمارس التمارين الرياضية بانتظام. وهذا يعني أن قلبك سيكون قادرًا على ضخ الدم إلى جميع أنحاء جسمك بكفاءة أكبر. يمكن أن تساعد الأنشطة البدنية المنتظمة أيضًا في تحسين مستويات الكوليسترول لديك.

ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة (2.5 ساعة) من الأنشطة الرياضية متوسطة الشدة أسبوعيًا ، مثل المشي السريع. هذا يعني 30 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام في الأسبوع، مقسمة إلى 10 أو 15 دقيقة إذا كان ذلك أسهل. وتعني الشدة المعتدلة أنك قادر على التحدث بجمل كاملة أثناء تحركك، ولكن لا يمكنك الغناء.

أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية شديدة الشدة أسبوعيًا ستحقق فوائد مماثلة إذا كان مستوى لياقتك البدنية يسمح لك بممارسة التمارين بجدية أكبر. وهذا يعني الجري لمدة 15 دقيقة على مدى خمسة أيام كل أسبوع بدلاً من المشي السريع لمدة 30 دقيقة. الشدة القوية تعني أنك تعاني من ضيق التنفس لدرجة أنك لا تستطيع التحدث بجمل كاملة أثناء تحركك.

ويمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة، مثل المشي، لمدة خمسة أيام في الأسبوع إلى تقليل القراءة بمقدار 4 إلى 11 ملم زئبق.

2: تناول نظام غذائي صحي للقلب

يمكن أن يكون للأطعمة التي تتناولها تأثير كبير على ضغط الدم وبدلاً من التركيز على أطعمة محددة، فإن نمط تناول الطعام الخاص بك هو الأكثر أهمية. فبدلاً من الأطعمة المصنعة والوجبات المعلبة والوجبات الخفيفة السكرية، يعتمد النظام الغذائي الصحي للقلب على الطعام الطبيعي.

3: فقدان الوزن

إن حمل الوزن الزائد يجبر قلبك على العمل بجهد أكبر لتدوير الدم حول الجسم، مما يؤدي إلى رفع ضغط الدم. كلما زاد الوزن الذي تحمله، زاد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

4: إدارة التوتر

في عالم اليوم المحموم، يجد الكثير منا أنفسنا نشعر دائمًا بالإرهاق. وعلى الرغم من أن التوتر ليس سيئًا بالنسبة لك، إلا أن التوتر المستمر والمزمن يمكن أن يؤثر سلبًا على ضغط الدم وصحة القلب. بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والنظام الغذائي، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها المساعدة في مكافحة التوتر وإعادة التوازن لجسمك وعقلك، مثل اعتماد ممارسة الاسترخاء والحصول على قسط كاف من النوم .

5: الإقلاع عن التدخين

يتسبب النيكوتين الموجود في التبغ في قيام جسمك بإفراز الأدرينالين الذي يحفز جهازك العصبي ويجبر قلبك على العمل بجهد أكبر لتدوير الدم. يؤدي ذلك إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، ليس فقط أثناء التدخين أو التدخين الإلكتروني أو مضغ التبغ، ولكن لبعض الوقت بعد ذلك أيضًا. يمكن أن يتداخل النيكوتين أيضًا مع بعض أدوية ضغط الدم.

