وكيل "صحة الإسماعيلية" تقود حملة على الأسواق فى أول أيام العيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

قادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمدينة الإسماعيلية، يرافقها الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي وفريق الإشراف ومراقبى الأغذية بمديرية الصحة، للتفتيش على محلات الأسماك المملحة والرنجة ومحلات الحلويات والبسكويت وكعك العيد ومحلات بيع الأغذية، وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق تزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك، للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.



وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الحملة استهدفت المرور على 50 منشآة غذائية، أسفرت عن إعدام 121 كيلو أغذية مختلفة لتغير فى الخواص الطبيعية، وتحرير 51 محضرا تنوعت بين 26 محاضر نظافة صحية طبقا للقرار 96، و25 محضر شهادة صحية طبقا للقرار 97، كما تم سحب 2 عينة أغذية مختلفة والتوصية بالغلق لـ11 منشأة ما بين 8 منشآت لعدم وجود رخصة و3 منشآت وجود خطر داهم على الصحة، وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

وأشارت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي بالإسماعيلية، إلى أن إدارة مراقبه الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة وحفاظا على صحة المستهلكين ،كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقا لخطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة والتى تأتى فى اطار خطه وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.