مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد العمل فى منشآت الهيئة بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

ترأس الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية فى الإسماعيلية، وفد الهيئة فى زيارة تفقدية لمنشآت فرع الإسماعيلية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وانتظام سير العمل.

وقام التلوانى والوفد المرافق له بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبى »، «مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلي والمسالك» ، «مستشفى فايد التخصصى » ، «مستشفى القصاصين التخصصي»، «مستشفى الطوارئ بابو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة» .

وخلال الزيارة التفقدية لمنشآت فرع الإسماعيلية تم المرور على الأقسام المختلفة بالمستشفيات، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة فضلا عن مراجعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي والرعايات المركزة، ونسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى اخطارات بالطوارئ.

وحرص الوفد على التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال ، ومن مصادر الطاقة المياه ، والكهرباء، والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت، والتاكد من توفير كميات الأدوية ، والمستلزمات اللازمة لتشغيل أقسام الطوارئ والاستقبال خلال فترة العيد، ومدى تطبيق سياسات الجودة ،والحوكمة فضلا عن اتباع البروتوكولات العلاجية.

كما تم مراجعة أرصدة بنك الدم والتأكد من توفير كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاته بمختلف الفصائل، والمرور على الأقسام الداخلية لمتابعة انتظام العمل، مؤكدا دقة استيفاء البيانات الطبية، والتسجيل الإلكترونى، وتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ.

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، ووفقا لتوجيهات الدكتور احمد السبكى رئيس مجلس إدارة، الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية وتكثيف المرور على كافة المنشآت والتأمين الطبى خلال احتفالات «عيد الفطر المبارك».



المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية



المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية







المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية