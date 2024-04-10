واشنطن تحذر من أنها ستحمل الصين مسئولية أى مكاسب لروسيا فى أوكرانيا

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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من أنها ستحمل الصين المسئولية إذا حققت روسيا مكاسب في أوكرانيا، بعد أن جددت بكين تعهداتها بالتعاون مع موسكو خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بكين.

وقال كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي المسئول عن إعادة رسم السياسات الأمريكية تجاه آسيا في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا هو مهمتنا الأكثر أهمية تاريخيا.

وحذر كامبل من أن المكاسب الروسية على الأرض يمكن أن تغيّر ميزان القوى في أوروبا بطرق تُعتبر بصراحة غير مقبولة.

وأضاف لقد أبلغنا الصين مباشرة أنه إذا استمر ذلك فسيكون له تأثير على العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.. لن نجلس ونقول كل شيء على ما يرام.

وهددت الولايات المتحدة مرارا بفرض عقوبات إذا اتخذت الصين مزيدا من الإجراءات الجوهرية لدعم روسيا.