نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد العمل بالمستشفى الجامعى خلال العيد

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان، اليوم، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، مستشفيات جامعة أسوان للإطمئنان علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمترددين علي المستشفي الجامعي ومتابعة سير العمل بالمستشفى.

وتفقد نائب رئيس جامعة أسوان، الخدمات الطبية المقدمة بقسم الأطفال وقسم عناية الأطفال وقسم التجميل والإصلاح ووحدة الحضانات ، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين بقسم الاستقبال.

وخلال الجولة، أجرى الدكتور لؤى، حوارًا مع المرضى للتعرف على المشكلات خلال تواجدهم بالمستشفي، كما أجرى حوارًا مع الأطباء والطواقم الطبية للتعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجههم أثناء تقديم الخدمة الطبية .

وأكد، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيراً بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفي الجامعي للمواطنين، مشيراً إلي أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعى الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر ،

حضر الجولة، الدكتور محمد صلاح الدين فهمي المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة اسوان والذي شدد على حسن سير العمل خلال فترة العيد مؤكدا أن هناك حالة من الاستعداد القصوي خلال أيام العيد من جميع الاطقم الطبية بمستشفي الجامعة .